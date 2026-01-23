怒嗆徐國勇 周榆修：兩張A4紙要1.25兆是忠誠賴清德 非忠誠國家

民眾黨秘書長周榆修。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對民進黨秘書長徐國勇今（23日）重提AIT（美國在台協會）處長谷立言昨稱「自由不是免費」說法，民眾黨秘書長周榆修今批評，賴清德政府要在野黨「忠誠」，試問兩張A4紙就要1.25兆，對台灣人民的納稅錢「忠誠」了嗎？徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要放棄監督、直接放行浮編爛編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德，不是忠誠國家與台灣人民。

民眾黨發布聲明回應徐國勇稱「自由不是免費」論述，指台灣人民都明白的道理，不用民進黨一直跳針，台灣人只想問在民進黨宇宙裡「付完錢拿不到武器很合理嗎？」；再者，賴清德政府要在野黨「忠誠」，試問兩張A4紙就要1.25兆，對台灣人民的納稅錢「忠誠」了嗎？

廣告 廣告

周榆修直言，第一、自由不是免費，但也不是民進黨拿兩張A4紙就敢喊價1.25兆的免死金牌。國防要強、軍備要精，民眾黨支持；但賴正清德政府預算要透明、清單要交代、軍購8年1.25兆特別預算，在野黨要求內容細項天經地義。

周榆修指出，第二、徐國勇拿張伯倫、希特勒、西藏、中共比喻，意圖強化「實力才能真正保護和平」，但此刻真正削弱台灣國防實力的，正是民進黨成天是把國防拿來政治操作、把在野黨監督貼上賣國標籤，在內部找敵人。

周榆修說，第三、民眾黨是忠誠台灣人民的在野黨，對人民的每一分納稅錢負責、對國家安全的每一項採購負責。徐國勇口中的「忠誠在野」，如果是要我們放棄監督、直接放行浮編爛編的預算，那叫忠誠民進黨、忠誠賴清德，不是忠誠國家與台灣人民。

周榆修強調，民眾黨早有自己版本的軍購條例，本周末也將召開軍事諮詢會議，「我們支持保家衛國、強化自主防衛，但拒絕黑箱、拒絕灌水、拒絕用『忠誠』兩字堵住監督」。

周也說，賴清德總統只要透過公開辯論，讓多數台灣人民覺得有道理，民眾黨絕對支持行政院版。民進黨如果真的把自由民主放在心上，就請把資料攤開、把內容說清楚，不要拿歷史傷痕當情緒勒索，更不要把國防當成的政治遮羞布。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

消防員詹能傑殉職 劉世芳：積極簽辦入祀忠烈祠

嗆卓「先叫戰後龜縮」 黃國昌喊話賴清德辯軍購：若有理！白8票支持