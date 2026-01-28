怒嗆教育失敗！不滿20歲男未禮讓優先席 七旬翁揮拳打傷人

記者楊忠翰／台北報導

北市王翁搭捷運不滿潘男未禮讓優先席，竟出手打傷對方。（圖／翻攝畫面）

優先席讓座又爆糾紛！1名7旬王姓老翁，27日晚間搭乘捷運時，因不滿潘姓男子（20歲）未禮讓優先席，隨即出言指責對方，雙方當場爆發口角，王翁還直接動手打人，警方獲報後趕抵現場，並將打人的王翁帶回派出所偵訊，全案訊後依傷害罪嫌移送法辦。

信義分局表示，昨天傍晚6時許，王翁在捷運後山埤站搭車，有乘客讓出普通座位給他，但潘男依然坐在優先席，引發王翁不滿情緒，隨即口出「教育失敗」等語句，潘男聞言起身理論，雙方爆發激烈口角，王翁甚至揮拳打人，造成潘男右下巴及右手腕受傷，雙方隨後在永春站下車，並由站務人員協助下報案；警方獲報後趕抵現場，並將王翁帶回派出所偵訊，由於潘男決定提告，王翁被依傷害罪嫌移送法辦。

廣告 廣告

事後有乘客將影片上傳《Threads》，引發網友熱烈迴響，紛紛留言表示：「正常來說是沒有義務一定要讓」、「明明旁邊有人讓座了，得理不饒人…還動手」、「沒有必要鬧到這樣」。

更多三立新聞網報導

兄弟當街逞凶！拒載喊關門小力點 小黃司機被雙煞拖下車痛毆

提款機全毀！三立採訪車撞進彰化銀行 10人輕重傷急送醫

一字起子連刺13下！分屍女友肝臟沖馬桶 恐怖情人三審仍逃死

警逮34賣淫女！老牌業者進駐鑽石大樓 害自家4應召站全被掃蕩

