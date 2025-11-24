怒嗆羅唯仁洩密案是「台美共同編劇」 郭正亮：賴政府賣掉台積電換美國支持

台積電前資深副總羅唯仁疑似在退休前帶走2奈米機密資料，隨後至英特爾任職，引發外界甚至國際熱議。對此，前立委郭正亮在節目《亮話天下》中怒批，羅唯仁赴美是「台美共同謀劃的劇本」，總統賴清德要把台積電關鍵技術賣掉，好爭取美國支持他繼續連任，因為台灣半導體業界內看不下去才出來爆這個料。

郭正亮表示，台積電8月才有9名工程師於在職期間，企圖竊取2奈米先進製程的機密，並將相關資料流向日本企業東京威力科創，而同一時間日本晶片國家隊Rapidus就公告成功生產2奈米產品，台灣政府當時完全不敢追究或提告Rapidus；現在又爆發羅唯仁7月退休，10月就入職英特爾，且帶走A16、A14等先進製程技術的相關機密，又剛好沒有與台積電簽訂競業條款。

廣告 廣告

郭正亮指出，羅唯仁是美國籍，台積電不敢追究羅唯仁，也不敢告英特爾，而傳出他所帶走的資料包含設備商、材料商、先進製程的相關技術簡報，個人筆記就有20箱，認為羅唯仁所管從研發到落地量產前的先進設備與模組發展，恰好就是英特爾最需要的領域。

郭正亮酸，「美國人真厲害，這就是美國人的手筆，目的是要協助親生子英特爾，再怎麼阿斗也要救。」

而針對經濟部長龔明鑫對此案表示，詳情要去問台積電，而台積電目前針對該議題並沒有回應，郭正亮質疑，台灣半導體對外投資應該要遵守「N-1」原則，但台積電目前在美國投資2奈米、CoWoS先進封裝，都是屬於台積電最先進技術，認為台積電公然違反了經濟部投審會的規定，而經濟部一句話都不敢講。

郭正亮引述資深媒體人李艷秋分析，認為羅唯仁跳槽英特爾，就是台美政府寫好劇本逼台積電合作，而羅唯仁的經歷背景是天衣無縫的執行者，只是沒有想到台灣半導體業界看不下去爆這個料，認為賴清德就是跪舔美國，把台積電送給川普換取支持他連任。

更多風傳媒報導

