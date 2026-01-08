怒嗆習近平抓不了賴清德！「中共國師」遭爆被帶走

政治中心／楊佩怡報導

美軍在當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，此行動立刻引起全球關注。被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅則崩潰拍片，痛批習近平：「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」。沒想到就有網友爆料稱，李毅因網路上的發言，已經被中國抓走了。





中共國師怒嗆習近平「抓不了賴清德」！竟遭爆「被帶走」網驚：頻道沒更新

中共國師李毅對美方跨境帶走他國總統感到震驚，忍不住開嗆習近平「你真不要臉」，引發網友熱議。（圖／翻攝自李毅YouTube）

有中共「中共國師」之稱的武統學者李毅，近日在 YouTube 頻道上針對美軍跨境任務發表激進評論。他情緒失控地拍桌、哽咽，甚至自賞巴掌，感嘆美軍在數千公里外仍能迅速執行任務。他藉此痛批北京當局對台僅止於口頭威嚇，直指美方已做到「不戰而屈人之兵」，並憤怒質疑中國領導人習近平：「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」。影片曝光後，立刻引起大批中國網友熱議。

中共國師怒嗆習近平「抓不了賴清德」！竟遭爆「被帶走」網驚：頻道沒更新

不少中國網友在X上發文爆料李毅已經被中共帶走了。（圖／翻攝自X平台）

李毅的相關影片也被網友們轉發到X平台上討論，不料就有人爆料稱李毅被中共抓走了，消息曝光後不少網友表示「這是愚蠢的，既得罪了愛好和平的人，又得罪了既得利益者，兩頭不討好」、「這就是吹牛逼自己造成了破滅後的崩潰」，還有人指出李毅的YT頻道1天沒更新；更有X網友表示，根據牆內知情人士傳出的消息，李毅由於入戲太深導致精神失常，瘋狂辱罵國家領導人和人民解放軍，已被送進精神病院。針對上述消息，另一派人則認為這些都是傳聞，沒有實質性的證據，證明李毅被中共帶走。

原文出處：中共國師怒嗆習近平「抓不了賴清德」！竟遭爆「被帶走」網驚：頻道沒更新

