怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」

藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元的高額求償費，雙方在社群公開互撕，而王子所屬經紀公司喜鵲娛樂則宣布，王子邱勝翊停止所有演藝事業安排。隨著婚變風波持續升溫，網路上出現許多「粿粿的家人」發聲力挺的貼文，由於內容高度相似，遭外界質疑有公關操作的嫌疑，對此，粿粿哥哥反嗆「拜託，到底是誰在買網軍阿」，而其身分也遭起底，是昔日喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。

粿粿被范姜彥豐爆料婚內出軌，婚變風波狂燒。（圖／粿粿IG）

范姜彥豐的爆料影片引起一片譁然，而在粿粿發出影片反擊男方說詞後，粿粿哥哥、曾是喬傑立男團「太極」成員的韓秉融也協助轉發，痛批范姜彥豐只顧自身利益，忽略孩子與家人的感受，「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望」，並向粿粿隔空喊話：「哥挺妳，別再被爛人欺負了！」

韓秉融隨後再度發文，表示支持粿粿提告范姜彥豐誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償等罪，「我幫你找律師，全權處理。」此外，韓秉融也強硬回擊網路上的酸民，更反控范姜彥豐買網軍，認為文章手法粗糙、惡意栽贓，「到底哪邊買網軍，有點智商的都看得出來，這種粗糙惡質栽贓嫁禍手法，只騙得到小孩」。

根據《鏡報》報導，韓秉融過去曾是喬傑立男團「太極」隊長，現在是「藝響台灣」創辦人以及娛樂公司總監，而韓秉融平時稱粿粿為「妹妹」，疑似是遠親關係，而韓秉融老婆林家莉也有發文力挺粿粿，一家人還曾跟范姜彥豐一起聚餐。

