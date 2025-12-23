怒國中生割頸案二審判太輕！死者家屬批嫌無悔意 淚崩：誰給我們機會

新北市某國中割頸案今（23）天上午二審宣判，郭姓少年從9年改判12年，林姓少女8年改判11年，雖然刑度加重，但受害者楊姓學生家屬還是覺得判刑過輕，法庭外崩潰痛哭，「給他們機會、誰給我們機會」。

涉殺人乾哥9年變12年 乾妹涉教唆8年變11年

國中生割頸案今天二審宣判結果出爐，楊爸爸、楊媽媽步出法庭仍情緒激動，講到淚如雨下，他表示原本希望二審法官能重判30年，結果高院將郭姓少年9年改判12年，林姓少女8年改判11年，雖然刑度加重，家屬還是難以接受。

國中生割頸案二審判決加重。圖／台視新聞

楊父怒批「台灣司法已死」，他透露此案因少事法（少年事件處理法），把他打悶棍，還要叫他不准出聲，「真的被打得遍體鱗傷，沒辦法接受這種判決」。

法庭內楊父也怒喊，「為什麼判那麼輕」、「殺人還要什麼教育」、「給他們機會，誰給我們機會」，更讓家屬無法釋懷的是，一審時乾哥卸責說「刀子不知道怎麼飛進來」，乾妹也說有出面阻止但無效，但都被目擊學生指稱乾妹就是說「給他死」。

楊父表示，郭男和林女進去法庭都還是大搖大擺走進去，根本沒有跟他們道歉過，是法官引導道歉才道歉，「這是他們真正的態度」；楊母也淚訴，「我們的孩子命都沒有了，法官跟我們談修復式司法，怎麼修復啊」。

乾哥、乾妹大搖大擺進法庭 楊父：根本沒道歉過

楊同學家屬自案發至今已經兩年，沒有等到一句道歉、沒有拿到一分賠償，做爸爸的心不只是痛，還整個都碎了，楊父也言重提到「法院認為他們需要再久一點的教化時間，一審到二審就是多3年，但12年裡關4年可以提假釋，出來還不到18歲，殺人之後再進去關4年，可以這樣無窮盡殺人，『法律到底保障誰』」？楊父更說自己可能是第一個被報復的對象，因為一直要求加重刑期。

而今天郭姓乾哥還有林姓乾妹沒有出庭聽判決，目前全案仍可上訴，兩名國中生犯下的滔天血案，家屬法庭外痛罵哭泣，強調絕對追究到底。

台北／李亭熙、班瑪旺嘉 責任編輯／張碧珊

