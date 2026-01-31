怒批國會鬧劇！許美華喊話卓榮泰「硬起來」：不副署、不公告、不執行

政治中心／綜合報導

昨日是立法院第四會期最後一天，在藍白聯手下三讀通過為中天解套的衛廣法、解套救國團的黨產條例及公費助理工資「變立委補助費」的立院組織法等爭議法案。對此，對此反紫光奇遊團成員許美華31日在臉書表示，已經懶得再罵藍白怎麼惡搞這個國家，還有不到十年就完全背叛自己的黃國昌。並說「今天的國會鬧劇，我只拜託行政院卓榮泰團隊，行政權硬起來！」並呼籲對不公不義的黨產條例「不副署、不公告、不執行」。

廣告 廣告

許美華說，立法院會期最後一天，藍白聯手通過《不當黨產條例》修法，試圖搶回屬於台灣人的共同財產，超過4百億、建物近2萬坪、土地近3千坪。

許美華指出，很多人貼出2016年時代力量時期的黃國昌發文，當時的他發文寫通過《不當黨產處理條例》，還痛罵國民黨嘻嘻哈哈無恥，絕不可能悔改，該做的事，就是徹底消滅它。結果，今天民眾黨的黃國昌，在他立委任期最後一天，幫著國民黨拿回不屬於他們的不當黨產，掠奪屬於台灣人數百億的國家資產。

許美華質疑，七年前跟館長一起上凱道反紅媒的黃國昌，還帶著民眾黨跟國民黨，通過想要讓中天復活的《衛星廣播電視法》。好笑的是，NCC說，根據修正通過條文，沒有溯及既往規定，因此中天不適用。諷刺地酸「藍白又一條烏龍立法，意外嗎」

許美華表示，今天的國會鬧劇，我只拜託行政院卓榮泰團隊，行政權硬起來！對不公不義的黨產條例「不副署、不公告、不執行」超過4百億、建物近2萬坪、土地近3千坪的不當黨產，是屬於全台灣人的國家資產，絕不能讓無恥國民黨拿回去！

更多三立新聞網報導

關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂

川普拿南韓祭旗！她曝威嚇不識相的人，包括藍白掌控的台灣國會

美對台關稅傳產一夕回血 許美華：15% 稅率「無法拒絕的提議」

藍白想擋台美關稅15％？她曝就算只改1個字 恐破局成「毀約關鍵」

