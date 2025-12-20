怒批張文就是鄭捷翻版！楊繡惠不忍嘆「根本起肖了」：父母的問題很大

記者趙浩雲／台北報導

台北市昨（19日）晚間發生北捷隨機殺人案，兇嫌張文行凶造成重大死傷，引發社會震驚。藝人楊繡惠也對此發聲，直言整起事件「就是鄭捷的翻版」，痛批行徑太過殘忍，並質疑兇嫌家庭早就察覺異狀。

楊繡惠表示，無辜死傷者令人心痛，「死者有多無辜啊，這已經不是普通的犯罪，是起笑的程度」，她認為事件已出現模仿效應，社會必須高度警惕。她也特別點名兇嫌家屬，對於家人出面表示「已經兩年沒有跟他聯絡」感到難以理解。「你是做爸爸媽媽的人，兩年沒有跟自己兒子聯絡，這太匪夷所思了吧？」她質疑若兇嫌長期逃兵、甚至成為通緝犯，家人不可能完全不知情，「多多少少一定知道他有什麼問題」。

楊繡惠感嘆，台灣公共運輸安全是否也該重新檢視，「以後坐捷運、公車，是不是都要像坐飛機一樣，要過安檢門？」認為現行制度恐怕已無法因應這類極端事件。

楊繡惠也坦言，要全面追究父母責任或許過於嚴苛，但仍認為家庭角色不該完全切割，「我相信他爸媽可能也沒想到孩子會壞到這種程度，可是事情已經發生，真的太誇張了。」

