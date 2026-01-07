怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？

中榮被爆料疑無照廠商代刀，知情醫護反擊根本是是抹黑。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」

知情醫護指出，醫療器械及醫材日新月異，手術時器械、醫材故障，廠商會在手術房待命，有問題時才會刷手協助排除障礙、修復故障，廠商的器械當然是廠商負責排除故障，不然弄壞誰負責？像是達文西機器手臂有時卡住、顯微鏡哪裡有問題，如果弄壞了怎麼辦？這在手術時也不少見。

知情者說，爆料者卻在手術室偷錄影片，擷取片段影像斷章取義、抹黑栽贓，將廠商排除故障的情節變成在代刀，從部分畫面更可見醫師都在旁刷手等待修復，準備接著手術，哪裡來的納涼、觀看？

知情者再指出，手術醫療行為一定是醫師執行，宗旨不可能改變，而且手術室那麼多人，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀？手開壞了誰能負任，「難道大家都瞎了嗎？」爆料擺明不合理，週刊報導到更未加以求證，這是傷害醫療。

知情者更說，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事問題引發爆料。知情者也說，被爆料醫師是不叫病人自費，都以健保為主，也為了困難腦瘤手術，連續10小時在手術檯開刀，不吃不喝、沒上廁所，不實爆料，是傷害第一線努力的臨床醫師。

