怒批藍白只顧公教「莫忘世上苦人多」 民團揭200萬人慘澹退休金：國民年金何時有8000？

國民黨與民眾黨提案停砍公教年金，再次引爆反年改之爭，立法院今（6）日在藍白人數優勢下，將法案送出委員會。而台灣經濟民主連合上午在立院演出行動劇「靜默的抗議」，指出公教人員退休金已有3.2萬元的最低金額保障，反之仍有215萬高齡者甚至未達8000元，籲藍白「莫忘世上苦人多」，先修法保障全體國民退休金，再來處理公教年改，「國民年金何時才有8000？」



經民連表示，國民黨於10月31日對立法院司法法制委員會發出甲動，分別審查《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》草案，準備取消、刪減多項年改重大改革成果。

​經民連指出，​美國特許金融分析師協會在今年提出的「全球退休金指數年度報告』中，將台灣評為C級，原因為「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」，他們要正告國民黨與民眾黨，這不是因為對公教人員保障不足，真正的問題是在公教以外的勞工、農民、國民年金被保險人（自營作業者、家庭主夫/婦）等廣大民眾，退休經濟安全保障不足。

​經民連提到，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為50395元、教育人員平均為57973元。仍有反年改團體疾呼退休公教生活困難，然而，2025年全國最低生活費標準，台北市為每人每月20379元，台灣省為每人每月15515元。

經民連在立法院前演出行動劇。（經民連提供）

經民連強調，兩相比較，不僅公教人員每月平均退休金，是最低生活費標準的2倍以上，且在前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障金額樓地板，也就是32160元；公教人員不會因為年改致年金低於此金額，如果原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可以領取18%的優惠存款利息。

經民連表示，這顯見國際報告所指「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」另有原因。相對於國家對公教人員的優渥保障，50萬農民月領8110元老農津貼；近190萬勞工，平均每月勞保退休給付19300元、勞退6000元，合計只有25300元；且其中，有近18萬人月領不到1萬元，平均月領5000元。

​ 經民連指出，我國約有215.5萬餘人，每月領取之老年或退休社會給付金額未達8000元 。（經民連提供）

經民連直言，150萬國民年金請領者，平均月領3996元，其中依B式請領者近40萬人月領僅1044元。整體而言，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬餘人中，約有半數的215.5萬餘人每月領取之老年或退休社會給付金額未達8000元。與公教人員平均5萬餘元的年金落差，這才是國際批評台灣「保障老年基本生活仍有不足」的真相。

經民連強調，提醒藍白黨人在積極維護退休公教人員權益的同時，「莫忘世上苦人多」，在年改已保障退休公教人員最低3萬2000元樓地板退休金之時，更重要的事情，應讓工農國保等全體國民退休時，至少要有公教人員樓地板的4分之1，也就是8000元。

經民連呼籲，立法院應先通過民進黨團提案的《財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案》，保障不分職業的全體國民，最低老年退休經濟安全保障至少有8000元，再來處理公教年改的再修正。



