怒批藍白浪費時間！賴清德：我不貪不取沒有任何違法、彈劾目的何在？

藍白日前聯手通過賴清德總統彈劾案提案，賴清德今（1）日在發表新年談話時感嘆指出，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」賴清德並質疑，藍白明知道沒有 2/3 的多數，還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算，拿來審查對國家發展、經濟發展有利的法案，卻把時間浪費在這裡，「我希望在野黨能夠清楚跟社會大眾交代」。

今天是2026年元旦，賴清德清晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，隨後也偕同副總統蕭美琴在總統府大禮堂發表「2026新年談話」。賴清德在會後受訪時，媒體詢問，在野黨通過總統彈劾案提案，要求賴清德在 1 月 22、23日到立法院來進行說明以及詢答，賴清德會出席嗎？

賴清德回應時表示，這個問題，其實社會應該會感到很感慨。就是在野黨放著中央政府總預算不審，行政院已經在去年8月底就送到立法院，３、４個月的時間，立法院都不審，審查中央政府總預算，本來就是立法院憲政責任跟憲政權利，結果中央政府總預算不審，國防特別預算也不審，然後去排一些涉及違憲違法的法案，今天又要對總統提出彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，他相信人民也會有看在眼裡，也會有公道的評價。

賴清德強調，立法院邀總統去國情報告，屬於立法院的憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增加，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民委託立法院這一個權力的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算、審國防特別預算，就不要再做這些事情。

賴清德提及，他也當過立委，當過行政院長，也當過副總統，他今天跟大家說明，相信社會大眾應該很清楚，就是說我們的憲政設計裡面對總統的救濟有兩樣，一個是罷免，一個是彈劾，但是對總統的罷免是追究政治責任；對總統的彈劾是追究法律責任，這也是為什麼憲法的設計，罷免立法院提案之後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾的話是追究法律責任，所以立法院提案通過之後是送交司法院憲法法庭裁判。

賴清德感嘆指出，「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？他個人的榮譽不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。所以如果在野黨要對他提出彈劾，至少正事也要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算也應該要排入審查。

賴清德並指出，更何況根據憲法、跟立法院職權行使法的規定，國民黨跟民眾黨在立法院雖然是多數、過半的多數，但沒有達到 2/3 的多數，對總統的彈劾這個程序根本在立法院都通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？「你明知道你沒有 2/3 的多數，你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算，拿來審查對國家發展、經濟發展有利的法案，卻把時間浪費在這裡，我希望在野黨能夠清楚跟社會大眾交代」。

