怒批行政院財劃法不副署 蔣萬安：民眾忍無可忍

台北市長蔣萬安（中）。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）





行政院「不副署」財劃法，讓地方財政被影響，更衝擊市政推動，對此台北市長蔣萬安就痛批，「忍無可忍」四個字，常聽民眾對執政黨說，而在野獨裁古今中外沒人聽過。即便如此，台北市還是配合中央普發一萬的政策，推出消費抽大獎，蔣萬安也開心許願，說如果抽中一千萬，就生四寶，抽中台積電股票，就生五寶。

台北市長蔣萬安vs.中獎民眾：「（請問是賴小姐嗎？）對我是，（妳好恭喜妳喔，妳抽中了納智捷汽車），請問你是台北市商業處嗎？（哈哈哈哈哈，對我們是台北市商業處，蔣處長）。」

蔣萬安親自打電話通知中獎，民眾再三確認就怕被詐，市長幽默化身蔣處長，但有民眾抽中台積電股票一張，卻語音信箱。

主持人vs.台北市長蔣萬安：「詐騙比較多，大家比較謹慎，所以可能不會這麼快接電話，您的電話將轉接到語音信箱，（轉語音嗎？）他沒有開機。」

為了配合中央普發一萬，台北市加碼推出消費滿200就能抽獎，而蔣萬安也喊出夢想。

台北市長蔣萬安：「如果是我抽中1千萬元，哈哈哈，里長在笑，我就生四寶，如果我抽中台積電股票，生五寶。」

不管要生幾寶，重點是鼓勵民眾，透過這次普發現金，大膽花到飽。

台北市長蔣萬安：「今年我們到第三季，我們相關店家的營業額，已經超過了12.12兆，所以我也要謝謝所有的好朋友這麼愛台北。」

但愛台北，怎能只靠民眾消費，現在台北市面對的是政院不副署財劃法，讓北市財務恐怕會垮，明年度預算至今還沒定，蔣萬安就批評，這影響的不只是市政推動，更耽誤台灣未來AI發展，怒轟中央「忍無可忍」四個字，常聽民眾對執政黨說，但「在野獨裁」，古今中外沒人聽過，如今朝野攻防牽動地方，政院喊話守護憲法，但這一來一回之間，最終卻都是人民受傷。

