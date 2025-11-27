怒批賴清德形同宣布「準戰爭狀態」 馬英九：請總統給兩岸和解一個機會
▲ (圖/資料照片)
台北市 / 武廷融 綜合報導
總統賴清德昨(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出預計在未來8年投入1兆2500億元國防特別預算。前總統馬英九今(27)日則發文痛批賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，並將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，馬英九也喊話「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。」
馬英九提到，賴清德昨日在致詞時指出「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，因此要在未來8年投入1兆2500億元國防特別預算，「我只覺得賴總統幾乎已經形同宣布臺灣進入『準戰爭狀態』」。馬英九認為，賴清德將國人劃分為所謂「中國臺灣」與「民主臺灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。
馬英九表示，他感到很悲哀，在他任內兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），「到現在民進黨政府仍在享受其紅利。」馬英九也提出，當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。「賴清德完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體臺灣人民來承受。」
馬英九說，日前他批評日本首相高市早苗的躁進言行，不符合臺灣人利益，也違反美日安保架構，「果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布『日本沒有立場認定臺灣地位』，足證我先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德總統對局勢判斷有誤。」
馬英九也喊話賴清德，要以民為念，做真正符合臺灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累臺灣財政，苦果由全民承擔。馬英九說，如果立法院沒有廢除「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合臺灣老百姓利益。「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境。」
