怒批音樂家取消甘迺迪中心平安夜音樂會 川普親信揚言求償百萬美元

2025年12月19日，美國華府「甘迺迪中心」更名為「川普甘迺迪中心」，圖為工人更換建築外牆的字樣。美聯社



美國華府知名表演場地「甘迺迪中心」董事會上週一致通過，更名為「川普甘迺迪中心」。爵士音樂家瑞德（Chuck Redd）19日宣布取消平安夜的音樂會，引發甘迺迪中心新任董事長、美國總統川普親信格瑞尼爾（Richard Grenell）的猛烈批評，並揚言求償。

美聯社報導，格瑞尼爾（Richard Grenell）致函瑞德，信中寫道：「更名是為了表彰川普總統為拯救這座國家寶藏所做的非凡努力。你在最後一刻決定退出，很明確是為了回應中心最近的更名，這是典型的不寬容，且對一家非營利藝術機構而言代價非常高昂。」

廣告 廣告

格瑞尼爾宣稱，將「針對這個噱頭」尋求100萬美元（約3139.5萬元台幣）的損害賠償。

雷德沒有立即回應置評請求。

瑞德是資深爵士鼓手及顫音琴演奏家，自2006年開始接替已故爵士貝斯手貝茲（Keter Betts），主持這場固定於每年平安舉行的爵士音樂會。他在24日耶誕夜當天發給美聯社的電子郵件中表示，在更名事件後退出音樂會。

他說：「當我在甘迺迪中心官網上看到名稱變更，幾小時後又在建築物上看到時，我選擇取消我們的音樂會。」他補充說，這項活動一直是一個「非常受歡迎的節日傳統」，而且他經常邀請至少一名學生音樂家參與。

瑞德說：「這是必須取消演出的，令人感到非常難過的諸多原因之一。」

有學者認為，川普主導的更名行動有違法之虞。

根據1964年通過的《第88-260號公法》（Public Law 88-260），將原「國家文化中心」正式命名為「約翰•F•甘迺迪表演藝術中心」（簡稱甘迺迪中心），並指定此中心為甘迺迪在華府及週邊地區唯一的官方國家紀念設施。

依據美國憲法精神，任何法律規定的名稱變更都必須經過國會另行立法，而非由中心董事會單方面投票決定。喬治城大學法學教授蘇佩（David Super）與天主教大學法學教授柯林沃（Roger Colinvaux）皆主張，甘迺迪中心董事會此舉已違法。

白宮18日宣布，甘迺迪中心董事會一致投票通過，更名為川普甘迺迪中心（The Trump Kennedy Center）。今年初川普上任後不久，便解雇該中心的所有董事會成員，以自己的盟友取而代之。新董事會成員隨後投票推選川普擔任董事會主席，格瑞尼爾則出任董事長。

身為甘迺迪中心董事之一的民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）駁斥白宮「一致通過」的說法，且已向法院提出訴訟。

甘迺迪家族成員、現任美國衛生部長小羅勃甘迺迪的胞妹凱麗（Kerry Kennedy）誓言，一旦川普卸任，就會將川普的名字從建築物上移除。前眾議院史官史莫克（Ray Smock）則與其他人同樣表示，任何變動都必須獲得國會批准。

《美國法典》第20卷第76j條（20 U.S.C. Section 76j）明確規定，甘迺迪中心董事會應確保自1983年12月2日以後，不得在中心公共區域內指定或安裝具紀念性質的額外紀念碑或牌匾。

更多太報報導

研究：印度2040年將成全球第三大經濟體 中國2045年超越美國奪冠

南韓聖誕節兩樣情！4萬羽絨衣照買VS.大創玩具都嫌貴 兒童禮物曝貧富差距

日本出境稅調高3倍 日媒：明年7月起生效