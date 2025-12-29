怒控張越河性侵！女大生公開「求情內幕」嗆：進監獄體驗被強迫感覺

娛樂中心／綜合報導

新生代男模張越河活躍於信義區夜生活，近日遭一名女大生指控性侵，而他沉寂1個月，今（29）日首度回應此事，強調「絕無任何違反A女士意願性行為」。回顧該名女大生爆料內容，她稱張越河性侵後為求原諒，曾表明願意補償與承擔責任，不過她對此不領情，反嗆若真想獲得原諒，就好好進監獄體驗被強迫的感覺。

張越河否認性侵。（圖／翻攝自張越河IG）

女大生回憶，今年10月初因工作關係與張越河接觸，工作結束後對方載她返家，途中開始詢問感情、性需求等私密話題，隨後又以暫時回家為由將她帶回住處。豈料返家後事態失控，她指控張越河將她撲倒強吻，甚至違反其意願發生性行為。而她PO出爆料文後，張越河遲遲未回應，讓她不滿發聲開嗆。

張越河聲明全文。（圖／翻攝自張越河IG）

時隔1個月，事件經媒體報導後擴大，張越河也首度做出回應，否認相關指控，並表示全案已進入司法程序。對此，女大生也火速回應，隔空開嗆「反正我也期待看到你之後能拿出什麼證據，加油」，全面開戰。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

