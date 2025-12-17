怒控曖昧「神秘女」照片截圖是偽造 王定宇告葛斯齊結果出爐

民進黨立委王定宇不滿遭爆料疑似與人氣有曖昧互動，控告狗仔葛斯齊妨害名譽並提起民事求償，北檢今天作出不起訴處分。（圖：王定宇臉書）

號稱「最強狗仔」的葛斯齊去年爆料民進黨立委王定宇疑似與人妻有曖昧互動，並且公開多張對話截圖引發爭議。王定宇否認相關內容，指控葛斯齊造謠，除提起民事求償180萬元外，也提告刑事妨害名譽。台北地檢署偵辦後認定，證據不足以證明葛斯齊明知內容不實仍散布，今（17）日對葛斯齊作出不起訴處分。

2024年11月，葛斯齊在網路發文並開直播，爆料王定宇與人妻的LINE對話截圖，內容包括王定宇詢問對方「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息。王定宇隨即強力否認，抨擊相關對話為不實指控，質疑對話截圖遭變造，認為已嚴重侵害名譽。

王定宇委由律師，對葛斯齊分別提出民、刑事告訴。民事部分向台北地方法院求償180萬元；刑事部分則控告葛斯齊涉犯妨害名譽罪。

北院今年3月7日開庭審理民事案時，葛斯齊聲請傳喚該名人妻作證，並指出王定宇曾專程帶人妻出席公開活動，讓其見到仰慕的前總統蔡英文，惟法官當庭未決定是否傳喚證人。

刑事部分，台北地檢署於3月18日傳喚雙方到庭說明，王定宇由律師代表出庭，庭訊約半小時結束。葛斯齊庭後向媒體表示，已提供新的資料給檢察官，且王定宇律師亦同意傳喚人妻作證，強調「雙方都知道彼此的底是什麼，就等檢調調查」。

檢方綜合全案證據後認為，葛斯齊發布貼文與直播內容時，並非憑空捏造，而是依據1名粉絲證人所提供的LINE對話截圖與相關說法，難以認定主觀上明知內容不實仍故意散布。

此外，檢方認為，王定宇屬於公眾人物，相關言論涉及社會關注事項，言論自由受憲法保障，對公眾人物的評論，刑法對誹謗罪的成立須採取較嚴格的認定標準。檢方認定，證據不足以證明葛斯齊具誹謗犯意，也無法確認其散布內容為明知不實，依「罪證有疑，利於被告」原則，依法作出不起訴處分。