怒控：重劃「一隻牛剝兩層皮」 北捷縱火犯喊總統府抗議！員警苦勸攔不住

善導寺捷運站男廁遭縱火。讀者提供



台北捷運大安森林公園站、善導寺站8日遭連續縱火，涉案72歲曾姓老翁，點燃稻草引火，9日被依《刑法》公共危險罪、恐嚇危害安全等罪移送台北地檢署偵辦。調查發現，曾翁為台中市神岡大夫第自辦重劃自救會會長，指控大夫第重劃案是「一隻牛剝兩層皮」，以人頭地主不法情事提出重劃會不成立之訴，卻遭黑道恐嚇，逼簽同意書，落得無家可歸。

據悉，曾翁先前揚言要到總統府抗議，當地警方掌握情資，本月7日安撫曾翁，未料，曾翁仍北上在北捷兩處車站縱火。《三立新聞網》報導，「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」2014年成立，去（2025）年12月底自救會提出的重劃會不成立之訴更一審遭駁回，上週五重劃會經市府同意舉辦會員大會改選理監事，主張從重劃範圍剔除的訴求無望，逼得曾翁北上搏命縱火陳情。

廣告 廣告

曾翁說過大夫第重劃案是「一隻牛剝兩層皮」，原住戶落得無家可歸。8日上午8時59分，曾翁從台中豐原火車站搭火車至台北火車站，再轉搭捷運至大安森林公園捷運站1號出口男廁內縱火。

後於上午11時46分犯案後，搭公車回到台北車站，隨後徒步至台鐵大樓，在台鐵大樓內放置4封陳情信，再徒步至西門町換裝，搭捷運至善導寺捷運站1號出口旁男廁內縱火犯案。犯案後，行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正警一分局員警攔查身分後逮捕。

犯嫌涉嫌連續在北捷兩站縱火後，遭中正警一分局員警逮捕。讀者提供

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告