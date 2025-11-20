怒揭賓賓哥黑歷史！她開罵：走到哪亂到哪

▲公益網紅「賓賓哥」闖校園直播，引發輿論撻伐。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台中市中山國中昨（19）日邀請魔術師王元照（可樂）到校演講，卻夾帶具爭議的公益網紅江建樺（賓賓哥）出場，團隊在未經同意下於抖音開直播，校長王蒲寧當面火大制止；台中市長盧秀燕更痛批他白目，並烙下重話「市府永不錄用」。對此，時代力量黨主席王婉諭也起底賓賓哥黑歷史，怒轟：「這種人真的是走到哪亂到哪！」

王婉諭表示，應該很多人不知道賓賓哥是誰，他是個公益網紅，自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，他根本就是用「公益」在換流量變現。他所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭逐一細數，今年7月，沒有專業證照的他，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患「剩2週可活」，不僅影響病患，更造成家屬恐慌；今年8月，他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光，最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門；今年10月，他假稱自己受到「內政部警政署」邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天；今年11月，他開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

「這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。」王婉諭續指，到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？而且最讓人質疑的，是他遊走在非法勸募的邊緣。賓賓哥常常以個人或公司名義，透過他上千人的LINE群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭直言，甚至，賓賓哥還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情，絕對都不符合合法勸募的要件，之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。她要呼籲衛福部與新北市政府，這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查了！

「這種人真的是走到哪亂到哪。」王婉諭強調，也許他口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候，但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？

