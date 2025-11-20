怒揭賓賓哥黑歷史！ 王婉諭砲轟：他所謂的做公益只是為了直播流量

王婉諭怒揭賓賓哥黑歷史。（本刊資料照）

網紅「賓賓哥」江建樺近期爭議不斷，他昨（19）日到台中某國中參加活動，但卻沒徵得同意就直播，讓校方相當不滿，並且直接中斷活動，事後台中市長盧秀燕也宣布，將王元照與賓賓哥列入台中市「永不錄用」名單。時代力量黨主席、前立委王婉諭今天發文曝賓賓哥黑歷史怒轟，「他所謂的做公益，只是為了直播流量」。

王婉諭今天發文說，誰是賓賓哥？應該很多人不知道賓賓哥是誰，自己之前偶然在臉書上看過他幾次，他是個公益網紅，自稱「法師」，有數10萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，他根本就是用「公益」在換流量變現。

賓賓哥黑歷史曝光

「他所謂的做公益，只是為了直播流量」，王婉諭指出，今年7月，沒有專業證照的賓賓哥，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患「剩兩週可活」，不僅影響病患，更造成家屬恐慌。

今年8月，賓賓哥在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。今年10月，他假稱自己受到「內政部警政署」邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天。

今年11月，賓賓哥開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意，「把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財」？

賓賓哥遊走非法勸募的邊緣？

「而且最讓人質疑的，是他遊走在非法勸募的邊緣」，王婉諭直指，依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過他上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

甚至，賓賓哥還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情，絕對都不符合合法勸募的要件。之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文，「我要呼籲衛福部與新北市政府，這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查了」！

「這種人真的是走到哪亂到哪」，王婉諭說，也許賓賓哥口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解，「請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人」？

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

