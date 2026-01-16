怒揭16兆謠言！名醫砸近千萬資產「向館長、藍委宣戰」：敢接嗎

政治中心／李紹宏報導

台美關稅降至15％不疊加，美事一樁，卻被館長陳之漢、國民黨立委牛煦庭等人宣稱，代價是台灣將對美投資5000億美元（約16兆台幣）。對此，中經院院長連賢明曾闢謠是誤會一場；名醫杜承哲更發文嗆，款項包含信保基金與企業實質投資，並拋「千萬賭注」宣戰，若對方能證明「5000億美元全是納稅錢」，願賣光帳戶近千萬資產；反之，輸家要捐50萬給偏鄉！

名醫杜承哲向館長陳之漢（中）、國民黨立委吳宗憲（左）和牛煦庭（右）宣戰。（組圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT、資料照）

破解16兆謠言！中經院長、名醫揭對美投資真相

據中經院院長連賢明表示，台日韓關稅稅率皆確定為15％，都有對美投資，但台灣並非承諾直接投資5000億美元，而是廠商投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元；日本為投資5500億美元，韓國則是投資3500億美元加1500億美元，協助美國造船業。

杜承哲醫師也在臉書上說，國民黨立委牛煦庭、吳宗憲在記者會瞎扯「台灣將對美國投資5,000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，館長陳之漢唬爛「16兆台幣加上40％技術銷量送給美國」，這些說法根本是謠言。

杜承哲補充，「2500億『信保』你看不懂，我先不要欺負你，那個部分政府實際要動用的準備金約為1％～3％。另外一筆2500億，就是『企業實質投資規劃』且『無涉政府資金』」。

杜承哲砸近千萬「宣戰」：造謠者敢接嗎？

對此，杜承哲氣得宣戰，只要吳宗憲、牛煦庭、陳之漢或其他任何人，可以證明5000億美金全是納稅錢支出，「今天台股這一個帳戶內將近一千萬台幣全部賣出，送給你們隨便運用，捐款或怎樣都可以」，更說如果無法證明全部是納稅錢，就是你們輸，要出50萬台幣捐偏鄉學校。

杜承哲指出，若對方能證明「5000億美元全是納稅錢」，願賣帳戶近千萬資產（右）。（組圖／翻攝自杜承哲醫師臉書）

杜承哲強調，純粹是看不下去，有些人負有網紅流量或立委職責，仍要說謊欺騙大眾，破壞台灣社會的信任，這是最糟糕的示範，歪風必須被遏止，最後補上一句，「有人敢接嗎？」被網友讚爆果然是戰神。

