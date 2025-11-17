怒斥國民黨顛倒黑白 沈伯洋：現正被通緝的是中華民國國軍
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（17）日為民進黨立委沈伯洋發聲，並再次點名立法院長韓國瑜，指出所謂「桌腳被砍」不是台灣內部政爭所為，而是來自中國，是對我國主權與民主的挑戰。沈伯洋接受媒體訪問時反駁表示：「我只是即將被通緝的人，但真正已經被通緝的是中華民國的國軍。
沈伯洋質問，「請問中華民國的國軍現在被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」他強調，不論政黨或意識形態不同，重點是中國延伸其法律管轄權、對我方羅織罪名，這是應被譴責的行為。
沈伯洋進一步指出，現階段值得關注的，不是個別政黨利益，而是國家的整體安全與主權完整。他說：「我們現在遇到的狀況，就是這個政黨把政黨的利益擺在國家利益的前面。大家可以仔細思考一下。」他呼籲，全體國會議員不分黨派，應強化對外一致對敵，共同捍衛中華民國的尊嚴。
針對賴總統多次呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓國瑜已回應並強烈反擊。賴清德今日指出，「我們是同一個國家，面對敵對勢力攻擊，應該一致對外，而不是彼此指責。」
賴清德強調，台灣內部雖屬不同政黨，競爭難免，但面對敵外政治勢力攻擊必須團結一致，「不應替侵略者找藉口」。他強調，若今天對中國跨境鎮壓找理由開脫，「改天中國要發動侵略台灣戰爭時，就會以同樣理由作為藉口」。
