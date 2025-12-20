怒斥張文是惡魔！館長曝「捐款計劃」：我將盡棉薄之力

社會中心／劉宇鈞報導

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，已造成4死（含兇嫌）11傷。網紅館長陳之漢怒斥張文是惡魔，他透露，將會捐一筆款項給不幸過世民眾的家屬，盡棉薄之力。

館長在直播上談到該起不幸事件，他表示，「今天我們這社會出現了這個神經病」，後續會持續關注事情的發展為何，他還是一句話，「如果我今天有賺到錢，我去大陸這個......會的，我會做的」。

館長提到，台灣社會發生好幾次的意外事件，他都有捐獻，像是海軍陸戰隊弟兄溺斃、陸配遭到欺負等，「反正這個人就是惡魔來著」，對於不幸過世的民眾，他將會盡棉薄之力，等他27日忙完，會請助理小宇當代表，送出他的慰問，「我說到做到」。

館長直言，發生這種不幸的事情，他一定會站出來，包含台灣、香港、澳門及大陸的事情，尤其台灣是他的故鄉，錢雖然真的沒有甚麼，生不帶來死不帶去，但是這些家人也許有爸爸媽媽、有家庭，而每一分錢都是一分力量，他27日回台灣後，將會捐一筆款項給不幸過世民眾的家屬，盡棉薄之力。

館長強調，他的能力不多，只是希望由自己發起，大家可以效法，社會要有愛，台灣人要團結，而台灣的法律真的應該要徹底檢討，不要讓好人瑟瑟發抖，讓壞人精神抖擻。

