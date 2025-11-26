怒斥管理層「瘋了嗎？」 黃仁勳：員工多用AI、公司還缺1萬人

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）在上週四（20日）舉辦的全體員工大會上，針對管理層要求員工減少使用AI的做法提出強烈質疑，直言「你們這些人瘋了嗎？」他鼓勵員工盡可能使用AI實現工作自動化，並向員工保證「你們仍然會有工作要做」，同時透露公司目前還需要招募約1萬名員工。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／美聯社）

根據《商業內幕》報導，輝達在公布第三季財報隔天召開全體員工大會。黃仁勳在會上表示，聽聞有員工反應輝達的管理層人員要求員工減少使用AI，他當場質疑這些管理層「你們這些人瘋了嗎？」黃仁勳向員工強調，「我希望所有能夠用AI實現自動化的任務都能用AI實現自動化，我向你們保證，你們仍然會有工作要做」。

黃仁勳也鼓勵員工，如果AI在某個任務中不起作用，那就繼續使用到它可以勝任為止，「我們有能力幫助它變得更好」。輝達的軟體工程師目前使用AI程式助理Cursor協助程式設計。

事實上，輝達並非唯一一家鼓勵員工在工作中利用AI的科技公司，微軟（Microsoft）、Meta等公司都有根據員工使用AI的情況評估績效，Google則要求工程師使用AI進行程式設計，亞馬遜（Amazon）則是在員工要求後，正在洽談AI程式助理Cursor。

黃仁勳日前在公司員工大會上表示預計還要招募1萬人左右。（圖／美聯社）

儘管AI崛起一直伴隨著失業的擔憂，但黃仁勳表示輝達員工不必為此擔憂。他指出，雖然其他科技公司都在裁員，但輝達上個季度卻招募了「數千名」員工，且招募仍在繼續。黃仁勳坦言，「我認為我們可能還缺大約1萬人」，但招聘速度應該與整合、協調新員工的速度保持一致。

輝達副總裁上週拜訪台北市長獎萬安。（圖／台北市政府）

輝達的員工人數從2024財年末的2.96萬人，到2025財年末已經增加到3.6萬人。隨著公司發展，輝達的辦公室也在不斷擴張，黃仁勳在大會上提到，公司近期在台北、上海建立新辦公室，並在美國興建兩個辦公地點。

