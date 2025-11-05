怒斥美國制裁 北韓：沒有比照著失敗老劇本走更蠢的事

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(6日)報導，北韓猛烈抨擊美國總統川普(Donald Trump)政府祭出的制裁「引發北韓對立」，並誓言將作出相應回應。

美國財政部4日以涉及北韓一連串網路相關的洗錢陰謀為由，對8名個人和2個實體祭出制裁，此舉旨在切斷北韓武器計畫的資金源頭。

報導引述主管美國事務的北韓副外長說，「沒什麼比照著過去失敗的老劇本走，卻又期待會有新結果更蠢的事了」。「美國必須了解不論動用多少制裁，都不可能改變美國與北韓當前的戰略情勢來讓它獲益」。

報導指出，只要美國現任政府仍表明和北韓對抗到底的立場，北韓也將保持耐心並做出相應的回應。

南韓的情報機構本週表示，北韓和美國很有可能在明年初舉行高峰會。

川普上個月訪問亞洲期間，曾多次呼籲與北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)會面，並對未來的會談敞開大門。