怒斥藍白彈劾民選總統「令人費解」！賴清德嘆：他們擁抱習近平

立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案。對此，賴清德接受專訪時直言，在野稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，還擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾民選總統，令人費解。

根據《三立新聞網》報導，賴清德接受《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，談及中央政府總預算時，他表示「很難理解」，在野黨稱支持但卻不願意付委；另也稱支持國防預算，但同樣不願意付委，「我覺得有違常理啦！」

接著，賴清德指出，大法官499號釋憲文提到，民主政治少數服從多數、多數要尊重少數；不過，在野黨不斷強調少數尊重多數，卻忘了多數要尊重少數，不能不讓委員會開會、預算不討論，而是要讓少數人提案、討論、表決，但在野黨都不願意。

賴清德怒斥，這1、2年來國民黨強行逕付二讀，沒經過委員會審查，有太多爭議性法案，違反民主程序。他進一步說道，像是軍購案、總預算連審查都不願意，希望在野黨了解「國家只有1個」，不妨在民主選舉方面競爭，若認為民進黨沒道理那可以訴諸民意，而不是以立法院多數程序杯葛。

至於在野提案彈劾總統通過，賴清德坦言，國民黨與民眾黨令人費解，他們不僅公開讚賞普丁「不是獨裁者」，甚至擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，相信社會自有公道。

