怒斥藍白彈劾總統「浪費時間」 賴清德：我不貪不取沒任何違法

國民黨與民眾黨立委聯手對總統賴清德提出彈劾案。對此，賴清德今（1）日受訪時回應表示，他自2024年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，質疑「這時候對總統提出彈劾目的何在？」他強調，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，彈劾案在立院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡，「明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間」。

針對藍白聯手提總統彈劾案，賴清德今日在發表新年談話後受訪回應表示，社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院早已送到立法院，但3、4個月都不審，而審查總預算本來就是立法院的憲政責任跟權力，結果總預算不審、國防特別預算也不審，盡排一些涉及違憲、違法的法案，又要推出對總統彈劾，這絕不是國家社會之福，相信人民有公道的評判。

賴清德強調，立法院應該要思考，人民付託的責任，是否應該要辦些正事，審總預算跟國防特別預算，不要再做這些事情。他直言，自己當過國大代表跟立委，相信社會清楚，憲政設計裡面對總統究責有兩樣，一個是罷免，一個是彈劾。

賴清德表示，罷免是追究政治責任，彈劾是追究法律責任，「這也是為何憲法設計，罷免在立法院提案通過後，要經過人民公投，而彈劾是法律責任，立法院提案通過後是送交憲法法庭。」

賴清德指出，他自上任到現在不貪不取，沒有任何違法，「這時候對總統提出彈劾，目的何在？尤其不審查總預算、國防預算情況下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？」並直言自己個人毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，因此如果一定要彈劾，至少正事也要做。

賴清德更痛斥，藍白是立法院過半多數，但也未達三分之二，彈劾總統案程序在立法院也無法通過，不解為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡，「明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間！不把時間拿來審總預算跟國防特別預算，拿來審對國家經濟發展有益的法案，希望在野黨跟社會大眾說明清楚。」

