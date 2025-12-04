怒斥藍白要總統「即問即答」違憲！卓揆霸氣喊：要被咆哮我去就好

即時中心／黃于庭報導

中國近年來文攻武嚇越發囂張，為提升我國社會安全韌性、加強國防實力，總統賴清德日前提出，明（2026）年度將追加國防預算約1.25兆新台幣；然而，該特別條例卻遭藍白聯手封殺，還堅持要求總統赴立院國情報告「即問即答」。對此，行政院長卓榮泰反擊，「一問一答」是違憲的，若要被敲桌、大聲咆哮，那他去就好，總統不能做違憲的事。

卓榮泰昨（3）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」一行。他表示，雖然《憲法》有規定總統到立法院國情報告，但當中提及總統「可以」去，而不是「必定」去。他強調，總統這方面已經展現高度善意與責任，認為被邀請當然願意去，這個是合憲的，不過去（2024）年大法官釋憲，便已說明「一問一答」違憲。

針對藍白要求總統國情報告，並且必須「即問即答」，卓榮泰指出，如果總統即問即答，就像是他到立法院備詢，被立委敲桌，敲到快要壞掉，還要被大聲咆哮，「那我來就好了不用總統，這不是總統該去的，違憲的事情總統不能做」。

不過，卓榮泰強調，他們還是誠心誠意與立法院溝通，也希望在野能夠以國家安全為念，跟世界自由民主國家站在一起的角度為念，並且能審議近期提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，當中投入1兆2,500億元經費，強化我國自主防衛能力。

卓榮泰說明，上述特別條例明確表明2個行動方案：首先是維護國家主權，全面建構民主防禦機制；再來是強化國防實力、戰力，全方位打造國防相關產業發展，促進「5大信賴產業」中的軍工產業發展，使台灣未來不只擁有高科技晶片優勢，更可發展無人機、AI機器人，打造軍工產業的非紅供應鏈，成為另一個支撐經濟轉型發展的主力。

