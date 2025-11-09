怒斥鄭麗文追思匪諜！邱議瑩：支持柯志恩就是支持鄭麗文路線

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委邱議瑩今(9)日PO文指出，前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴致力為台灣民主發聲同時，「國民黨主席鄭麗文卻在追思匪諜」，「支持柯志恩、就是支持鄭麗文」。

邱議瑩表示，前總統蔡英文啟程前往德國柏林自由會議，持續推動民主外交，副總統蕭美琴則創下首次有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說；然而同一時間，國民黨主席鄭麗文卻出席追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。

邱議瑩認為，這3件事可看出，在短短一週台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬，「呈現台灣面臨的價值選擇。」

她批評國民黨唱和中共極權、背棄民主，而國民黨高雄市長參選人柯志恩，再度擔任由鄭麗文指派的國民黨高市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實。

邱議瑩提醒，支持柯志恩就是支持鄭麗文路線，呼籲民眾台灣的未來需要明確選邊。

