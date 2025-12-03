怒斥黃國昌「初選公平」全是謊！詹凌瑀指李有宜耕耘三蘆「結果子弟兵空降」：別演了，吃相太難看

民眾黨發言人李有宜上月30日宣布退黨，即便表示理由為須完成博士班學業，外界仍臆測是否與黨主席黃國昌子弟兵周曉芸「空降」表態參選新北三蘆議員有關；針對相關質疑，黃國昌則稱，初選公平公開競爭，沒人有特權。對此，媒體人詹凌瑀痛批，黃國昌嘴上說沒特權，卻只挺自己人，把在地經營的李有宜當免洗筷，根本是赤裸裸的清洗異己。她也直呼，「別再演了，吃相真的太難看。」

李有宜2024大選曾代表民眾黨出戰三蘆立委選舉，此次被問及是否有意再投入選戰，她表示，現階段專注學業，若能提前畢業再看情況，依目前「應該不會可能」；而近日三蘆選區掛上了周曉芸和黃國昌的聯合看板，不免令外界產生聯想。

針對黃國昌稱初選公平公正，詹凌瑀質疑，李有宜在三蘆蹲點多久了？上次立委選戰雖然惜敗，但她沒走，繼續在地深耕就是為了拚議員，結果黃國昌完全沒協調，直接空降來自金門、與三蘆在地毫無淵源的子弟兵周曉芸插旗，甚至大剌剌掛起跟你的合體看板。



詹凌瑀批評，嘴上說沒人有特權，行動上卻是只挺自己人，把在地經營的戰友當免洗筷，把黨內資源當私產。她直言，「這不是公平競爭，這是赤裸裸的清洗異己，別再演了，吃相真的太難看。」

