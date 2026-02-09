怒斥《世紀血案》導演玩文字遊戲 王義川放話：電影院上架就發動抵制

民進黨立委王義川（中）痛批《世紀血案》劇組玩文字遊戲，若導演不參與，「就把拍的內容公開燒掉」。（圖／袁維駿攝）

國片《世紀血案》逕自改編台灣重大歷史事件林宅血案，惹怒全網，繼演員群陸續發出道歉聲明後，神隱多日的導演徐琨華昨也宣布「暫停參與本片所有後製工作」企圖滅火。對此，民進黨立委王義川今天（9日）痛批劇組玩文字遊戲，導演說不參與，就會變成別人參與，「不然就把拍的內容公開燒掉」，王也敬告台灣所有電影院，電影只要上架，就會發動全民抵制。

民進黨直轄市議員初選登記開跑，民進黨立委王義川今天（9日）陪同中山大同林子揚、中正萬華張銘祐赴市黨部登記，並接受媒體聯訪。對於國民黨團今舉行記者會，反嗆「電影反威權，現實搞威權」，王義川質疑，國民黨怎麼知道那部電影反威權？「他們有參與嗎？電影就還沒演，所有的演員都已經出來講話了，他們怎麼知道那個電影反威權？」

王義川直指，如果反威權，電影裡怎麼會出現史明歐吉桑的名字？如果電影的內容是虛構的，怎麼會出現林奐均的名字？前一部電影同一批人，要摧毀前總統李登輝，這次要摧毀史明、林義雄；就算製作單位說導演不參與後續製作，「不參與後續製作就別人後續製作就好了啊，講什麼笑話」，他不參與，那就別人參與，「不然現在拍的全部拿出來公開燒掉」。

接著王義川放話，敬告台灣所有的電影院，這部電影只要上架，「我就發動全民抵制那一家電影院，全台灣連鎖的電影院全部給他抵制，哪一家電影院敢上映這部電影？」

王義川認為，中國人拍這些電影要摧毀台灣民主，用台灣民主摧毀台灣民主的，就是中共長期在做的事，「什麼叫後續不製作？」那就公開燒掉，不製作就別人製作，「當作我都看不懂，還在玩文字遊戲，笑死人」。



