怒槓老公連環外遇！王彩樺「激烈爭執」驚動鄰居險報警

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（圖／華映娛樂）





拿下第62屆金馬獎最佳動作設計的電影《恨女的逆襲》今（12）日公布正式海報，本片由李宜珊導演執導，集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜 等金獎卡司主演。能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在片中飾演女主角林怡婷的母親，卻慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警。

王彩樺為《恨女的逆襲》全素顏又增胖演出，相當敬業。（圖／華映娛樂）

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺展現高度專業，不只全素顏上陣還刻意增胖：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」當時監製何平要求角色體態略顯豐腴，她雖然要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，敬業態度令人讚賞。

游安順在《恨女的逆襲》中飾演一名桌球退役國手，原先完全不會打桌球，為本片特別練習三個月。（圖／華映娛樂）

王彩樺深受劇本感動，認為這個角色是「傳統吃苦耐勞型」，為了維持家庭，面對丈夫不斷的外遇選擇了認命。對於角色的悲慘處境，她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債的，任何因緣都是，一切都是最好的安排。」此次也是王彩樺與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵再到形同陌路，讓她大呼過癮，直誇游安順是「戲神！這次跟順哥演戲是滿爽的！」

王彩樺與游安順其中一場激烈的爭執戲，因入戲太深、情緒張力爆棚，竟一度驚動鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜PO上社群平台引起熱議，為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。王彩樺回憶笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」雖然不好意思打擾到鄰居，但她也認為這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據。

飾演劈腿慣犯的游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足、如魚得水，無需特別準備，喊冤道：「我跟千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生！我算是他的良師益友吧？」

三金設計師方序中為《恨女的逆襲》設計正式海報。（圖／華映娛樂）

導演李宜珊對王彩樺和游安順在片場的表現都讚不絕口，兩位隨時都能變換演法，對於即興演出也是游刃有餘。游安順在片中即便面對女兒憤怒的質問或諷刺，他都能以淡淡微笑從容應對，導演李宜珊認為這種「情緒穩定的父親形象」讓整個電影更立體。

游安順則表示喜歡這種現場即興發揮的空間，認為演員的戲可以隨著場景而流動。導演回憶，其中一場是游安順帶著年幼女兒離家出走的戲，原本劇本也沒有要他落淚，但游安順主動提出嘗試不同於劇本設定的反應，第二次演出時便精準地落下眼淚，畫面相當動人，最終也選擇了這個鏡頭。

兩人雖然片中吵吵鬧鬧，但唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加，游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸：「怡婷是一個努力型的演員，她解讀角色的能力也非常的好，未來我相信也是一個閃亮之星！」王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡 爆發力十足、自我要求很高：「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得，但她非常的努力。」《恨女的逆襲》預計2026年1月16日全台上映。



