怒海救援！ 琉球漁船失動力 海巡大浪中拖5天回港

海巡雲林艦立即出動，利用繩索綁住漁船，一路頂著強風大浪，拖了五天終於才把漁船拖回東港。（圖／東森新聞）





一艘屏東小琉球的漁船在東沙群島外因為失去動力，由於海象惡劣，陣風10級浪高４公尺，無法等到其他船隻救援，海巡雲林艦立即出動，利用繩索綁住漁船，一路頂著強風大浪，拖了五天終於才把漁船拖回東港，漁船上五人全都平安，海巡也不負使命完成任務。

海巡人員利用拋繩槍打出繩索，成功的打上後方的小琉球漁船上，漁船立即將繩索緊緊綁好，海巡的雲林艦開始了長途的救援任務。

海巡雲林艦人員：「明財群漁船位於本艦船尾，本艦船尾現在實施拖帶。」

這時的海象因為東北季風增強，平均風力7至8級陣風達10級，浪高約3至4公尺，只見漁船在海中上下起伏不停震盪，看來真的觸目驚心，而這時的漁船已經失去動力，靠的就是這根救命繩索，緊緊的和海巡的雲林艦繫牢，這艘琉球籍漁船是在東沙島，南南東方海域發生絞網意外，船隻失去動力，海巡署接到求救，立即指派附近的4000噸的雲林艦前往救援，因為海上風浪相當大，無法再等其他船隻來支援，雲林艦是一路的利用繩索，要將漁船拖回東港。

南部地區機動海巡隊副隊長黃亮圍：「在此惡劣海象下漁船失去動力，隨都可能發生意外，為維護我國籍漁船及人員安全，在不及等待其他友船前往救援狀況下，雲林艦即依標準作業程序，展開拖帶作業。」

雲林艦在驚濤駭浪中日夜不停的拖行漁船，經過五天五夜的和大海搏鬥，才將漁船拖到小琉球附近的海域，將漁船船交接給另一艘國大168號漁船，拖帶進東港漁港，雲林艦上的人員才鬆了一口氣，成功的完成這趟任務。

