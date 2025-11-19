怒火不停！中官員「手插口袋」送別日代表 國安部重提「逮捕日諜」

央視播出中國外交部亞洲司司長劉勁松身穿五四青年裝，手插口袋送別來訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰。畫面被大做文章。翻攝央視



中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論繼續大放怒火。中國國安部今日（11/19）突宣布「近年破獲一批日本間諜案」。中國媒體還炒作中國外交部官員昨日「手插口袋」送行來訪日本官員的畫面，稱這是「非常罕見的送別動作」。

央視昨日（11/18）報導日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京磋商的畫面被大做文章。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」在發布該影片時強調，中國外交部亞洲司司長劉勁松穿著「五四青年裝」見日本官員，而日本官員則是「低頭聽中方講話」。

廣告 廣告

「新民網」今日跟進解讀這段畫面，認為劉勁松等中方官員刻意把雙手插進口袋裡，毫無握手送別的意思，而金井正彰則是「略有鞠躬狀，並小步走著，聽中方講話」。文中標題直指：「插褲兜，非常罕見的送別動作！日方接受嗎？」文中還說：「一眼自明，中方對日本方面是有話要不斷強調的。」

中國外交部亞洲司司長劉勁松(右)手插口袋送別來訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰(左)。路透社

高市早苗本月7日在眾議院回應質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）且伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

她的這番言論立刻引起中方怒火，幾乎各層級均表態譴責。中國國安部今日「接棒」加入戰火，透過官方微信發布聲明大罵高市「口無遮攔、妄言挑釁…背後潛藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭和妄圖武力介入中國統一進程的野心，值得高度警惕」。

聲明最後還說，國安機關近年「破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件…堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益」。

目前尚不清楚中國國安部所謂的「破獲日諜」案例為何，以及是否有人遭到逮捕入獄。

更多太報報導

對中最前線！石垣市長挺日相「台灣有事」說 重申台灣是獨立國家

日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務

除了「台灣有事」發言 日媒指高市早苗可能12月底參拜靖國神社