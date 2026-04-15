怒火延燒梵蒂岡！ 川普再嗆教宗良十四世：正視伊朗殺害4.2萬人慘劇

川普再度透過社群平台「真實社群」對教宗發動猛烈攻擊。（白宮提供）

美國總統川普與教宗良十四世（Pope Leo XIV）之間的唇槍舌戰再度升級。針對教宗近日多次公開反對美國對伊朗的戰爭，川普於台灣時間今（15日）上午11時許，再度透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發動猛烈攻擊，要求教宗認清伊朗政權的殘酷現實。

為何川普要求教宗正視伊朗人權暴行？

整場衝突的背景源於出身美國芝加哥的教宗良十四世，近期針對美國與以色列對伊朗的軍事行動發表強烈批評。川普對此深感不滿，先前不僅在社群媒體上分享自己化身耶穌基督的AI爭議照，更公開嘲諷教宗「對犯罪軟弱」，甚至宣稱若非他在白宮，良十四世根本無法當上教宗。

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在教宗回應表示「並不畏懼川普政府」且將持續為反戰發聲後，川普發布了最新進展，直接點名伊朗的人權血案來反擊教宗的和平訴求。他在貼文中表示：「有誰可以去跟教宗講一下，伊朗在過去2個月內已經殺害了至少4萬2千名無辜、完全沒有武裝的抗議民眾，而且讓伊朗擁有核武是絕對無法接受。感謝你們對此事的關注。美國回來了！！！總統川普」。

教宗良十四世如何堅持其反戰立場？

面對川普連續數日針鋒相對，教宗良十四世表現相當淡定。他在近日前往阿爾及爾的航程中對媒體表示，他無意與川普進行口水戰或辯論，但強調作為基督的門徒與和平的推動者，他絕不會站在投下炸彈的那一邊。教宗重申，他將繼續大聲反對戰爭，並推動各國透過對話與多邊關係尋求公正的解決方案，而非訴諸暴力。

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