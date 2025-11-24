怒火能靠吃東西來緩？營養師親曝：生氣會「衝超商買2物」
生活中心／倪譽瑋報導
吃東西對情緒有幫助？營養師李婉萍發文指出，天天暴怒讓人相當難受，除了調整內心，也可嘗試讓「營養素」來穩住情緒、防止變老，如維生素B1（糙米中有）、維生素B3（香菇中有）等，都算容易攝取，她也透露「生氣當下營養師會衝到便利商店，買根香蕉、胚芽牛奶，邊吃邊喝邊消氣」。
食物可以穩定情緒？
李婉萍分享，有朋友抱怨「最近被小孩氣到發瘋，那天跟我老公出去居然被認為是老公姐姐」；她對此表示，生活中不免會有讓人動怒的時候，其實吃東西攝取營養素，有助於協助穩住情緒，要避免「氣到冒煙」，推薦補充以下三種：
一、維生素B1
它號稱「精神性維生素」，有助維持神經傳導系統運作，若缺乏它讓系統運作不順，則容易引發憂慮、焦躁的狀況。可從全榖雜糧類獲取，例如糙米、胚芽、豆類、花生、芝麻。
二、維生素B3（菸鹼酸）
李婉萍說明，它是輔酶的合成原料，先前有研究指出，憂鬱症患者補充菸鹼酸後，能有效改善憂鬱、焦慮症狀，並幫助睡眠。可從馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚、鮪魚獲取。
三、維生素B6
它能幫助色胺酸轉換成菸鹼酸，「在B群中對情緒影響最大，尤其女性」，李婉萍指出，先前B6被用來當作經前症候群的輔助治療，睡眠良好會需要它。可從香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果獲取。
生氣時可以吃什麼？
李婉萍也分享，「生氣當下營養師會衝到便利商店，買根香蕉、胚芽牛奶，邊吃邊喝邊消氣」牛奶中含有鈣離子能穩定情緒，香蕉中則有鎂放鬆全身。要從怒氣中畢業，除了心裡學習看開外，也應「補充好心情營養素。」
如平時想培養「抵禦壞心情的體質」建議主食選糙米飯、飯糰選用紫米；配菜選燙菠菜、蒜炒菠菜；飲料喝豆漿或牛奶、泡芝麻麥片，湯可選南瓜濃湯；吃肉的話，鮭魚生魚片、鮪魚生魚片能補充到助息怒、防老的維生素B3。
資料來源：李婉萍營養師
