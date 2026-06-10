怒罵「你是在Ｘ北喔」！房仲亞太棒球場掌摑工讀生 一審判刑3月

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49歲蔣姓男子不滿趴在欄杆上遭蔡姓工讀生勸阻，竟揮手掌摑對方。（翻攝自Threads/huhu_artnhandmade）

今年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽事期間，一名49歲蔣姓男子不滿趴在欄杆上遭蔡姓工讀生勸阻，竟揮手掌摑對方，暴力畫面被民眾拍下上傳，引起熱議。台南地檢署後續依傷害及公然侮辱罪提起公訴，近日台南地方法院一審判決出爐，蔣男被依傷害罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金約9萬元。

蔣男隨後被肉搜出為幸福家不動產儲備經理，公司火速發聲明將其解聘，隔日，總經理李應吉率副總蔡孟諺與法務主任連昱程出面，向社會大眾鞠躬道歉。

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判決書指出，3月29日當晚7時30分許，蔣男與20歲的蔡姓工讀生在球場3樓三壘側電梯前發生爭執。蔣男因不滿趴在欄杆上遭勸阻，用台語怒罵「你是在Ｘ北喔」，並揮手掌摑蔡男，造成其左臉挫傷、口腔黏膜擦傷與頭暈。蔡男隨後前往安南醫院驗傷並報案提告。

動粗還辱罵 判有期徒刑3月

台南地方法院審理後認為，蔣男僅因遭勸阻的小事，就對蔡男出言辱罵並動粗，顯然欠缺自我情緒管理能力，行為乖張暴戾，不僅對被害人造成傷害，也破壞了社會治安的信賴。法官考量蔣男在審理期間已坦承犯行、曾請求和解遭拒，同時衡酌其留有暴力犯罪前科、目前正接受心理諮商、需撫養2名未成年子女等情狀，最終依傷害罪判處有期徒刑3月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日（約9萬元），全案可上訴。

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