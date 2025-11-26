怒踹傅崐萁桌子接「警詢通知」 花蓮縣議長張峻：指控害血壓升高

花蓮縣議長張峻因怒踹傅崐萁前方桌子，遭對方提告傷害、恐嚇等罪。（翻攝臉書／貓與邪佞的手指）

日前國民黨立委傅崐萁召開受災區重建座談會時，卻有許多災民未獲邀請，讓花蓮縣議長張峻氣到衝進會場，怒踹傅崐萁前方桌子。事件曝光後，傅崐萁對張峻提告傷害、恐嚇等罪，張峻今（26）日接到警局通知，他親自前往做筆錄，並po文強調會依法配合，「但災民的事，我絕對不會沉默。」

重建座談會未獲邀請 張峻踹桌嚇壞傅崐萁

之前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，傅崐萁有次召開受災區重建座談會時，未邀請全部災民，甚至連家住光復的議長張峻也沒有。張峻當天不滿帶著鄉親衝到會場，他怒踹傅崐萁前方桌子，還不斷嗆聲「為什麼不要通知」「這樣在欺負光復人是不是？」傅崐萁當下回嗆「現行犯，把它錄起來」，場面一度混亂。

害傅崐萁血壓升高？ 張峻踹遭提告說明

此事件曝光後，傅崐萁對張峻提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天接獲花蓮縣警察局通知，請他到刑事警察大隊做筆錄。張峻今親自現身到案說明，他也在臉書po文表示，「因為傅崑萁指控我踢桌子害他胸口受傷、血壓升高。我會依法配合，但災民的事，我絕對不會沉默。」

該篇po文曝光後，有許多網友留言力挺，「議長加油，這姓傅的真笑死人，很會演。」「血壓高？滿扯的 議長加油！」「歹毒的人天會收的。老天有眼的。」「議長你的一踢幫我們出一口氣，未來花蓮更需要有你來為花蓮的未來發展來承擔。」「議長別怕因為大家眼睛有在看，議長，加油」「傅崐萁做的這些破事才害我氣喘發作勒」「血壓高也算，理由還真不擇手段」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

