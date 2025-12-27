怒轟假大牌！孫德榮點名朱孝天、王ADEN犯「滔天大罪」 砲轟：退出演藝圈

孫德榮在臉書砲轟朱孝天、王ADEN犯了藝人大忌，還是趁早退出演藝圈。翻攝臉書＠孫腫來了

資深經紀人孫德榮向來以演藝圈「公道伯」自居，近日針對新人歌手王ADEN在校園演唱時，因女學生衝上台熱舞而擺臭臉、蹲坐無視的炎上事件發表重砲看法。孫德榮在社群平台上大罵這是「不得不罵的假大牌」，直言演藝環境已不如以往，藝人竟然用戲謔方式恥笑支持自己的「衣食父母」，簡直是滔天大罪。他毫不客氣地狠嗆：「你腦筋在想什麼？現在就是你最高光的時刻，你最好現在就從演藝圈消失！」

除了新生代歌手，孫德榮也將戰火延燒至F4成員朱孝天，直指他是團體中「戲內最不紅、最不被注意的人」，卻有臉大放厥辭、批評東指責西。針對朱孝天近期的爭議言論，孫德榮反擊：「假唱才是你吧！你本來就不是實力派唱將，何必呢？」

他認為朱孝天不該將別人的問題牽扯進來，更不該帶著仇恨對待表演。孫德榮感嘆，現在的關注度已是兩人的「最高光時刻」，也是離開的最佳時機，冷冷丟下一句「再見不留」，認為不尊重觀眾的藝人根本不配擁有舞台。

朱孝天(左）與王ADEN近日狂生事端，讓演藝圈資深經紀人孫德榮看不下去，在臉書上大罵兩人應該退出演藝圈。翻攝微博、王ADEN IG

網友感同身受卻不認同！批朱孝天「中年Real」招人煩：大家陪你玩真的

朱孝天的言論也在網路上引發吃瓜群眾熱議，有網友發長文評論，表示雖然能理解朱孝天從現象級IP跌落泥潭掙扎的心境，但完全不認同他的作法。網友直言，20出頭歲時立「真性情（Real）」人設去怨天怨地很吸粉，但步入中年若還想用這種方式掩蓋自己的不堪甚至要「翻桌」，就會顯得招人煩。

網友提醒，大眾對朱孝天仍保有「青春濾鏡」，若安分做好自己，大家不會多說什麼，但如果執意要挑戰觀眾底線，接下來網友們給出的真實反應，恐怕不是他能輕易承受得住的。

演藝圈資深大佬示警！尊重觀眾才是長久之道 揭露藝人崩壞內幕

孫德榮此次大動作開砲，反映出老牌經紀人對於「藝德」的堅持，他強調藝人應對支持者抱持感恩之心，而非抱持仇恨或傲慢。這起跨世代的批評事件，從新人的應對失當到資深藝人的心態崩壞，揭示了演藝圈殘酷的生存法則。無論是剛起步的王ADEN還是曾紅極一時的朱孝天，若失去了對觀眾的敬畏，最終都將面臨被市場淘汰的命運。



