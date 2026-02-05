怒轟北檢洩密媒體還稱是「記者分析」 沈慶京：簡直在污辱人類智商

威京集團主席沈慶京涉京華城弊案，他指控檢察官林俊言對其長時間偵訊、將內容洩露給媒體等，檢評會調查後認定，林俊言未達懲戒的重大違失程度，但部分行為不當，移請新北地檢署作職務監督處分。對此，沈慶京今（5）日再度怒批，北檢查不出洩密，「根本侮辱人類智商」。



沈慶京在臉書發文表示，這段時間，他看北檢辦案有個心得，要看案件進度，不必問律師，看《鏡週刊》就好了。從「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到他跟前台北市長柯文哲的互動細節，甚至連林俊言在病房跟他不錄音不錄影「聊天」的內容，媒體都能在第一時間即時「獨家」報導。

廣告 廣告

沈慶京批，這種偵查內容像自來水一樣流向特定媒體，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」出來的；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查。「這簡直是在污辱人類的智商。」



沈慶京說，他還未收押前，有人打電話給他，說檢察官會偵辦利用他咬柯文哲，他當時不以為然，自己又沒犯罪從不行賄，有什麼好怕的，結果「狼」真的來了。檢察官林俊言用盡威脅利誘的手段，偵辦過程中，深深感到林俊言對他的仇恨值遠超過對柯P的仇恨值。

沈慶京嗆，檢方這種「黨、檢、媒」三位一體的抹黑鏈，就像錦衣衛滅九族，先用媒體毀滅不同政治觀念的企業主名譽，再用司法權扣押財產、威逼認罪、企圖毀滅企業。檢察官敢在法庭外大玩洩密給鏡週刊，敢公然排除律師陪同偵訊，不就是因為他知道背後有股力量在撐腰？甚至辦出這種「違法偵查」案件後，還能升官。

沈慶京表示，他雖然年事已高，但看得很清楚，這是一場精心策畫的預謀性政治辦案，檢方利用洩密給特定媒體來營造社會氛圍，再由檢察官在密室裡施壓。如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。



更多風傳媒報導

