怒轟國會屢次違憲！卓榮泰「拒絕副署財劃法」：立法院有意見就提不信任案

行政院長卓榮泰今（15）日表示，對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法（財劃法）》修法案，他身為行政院院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定不予副署本次的修法。卓榮泰稱，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑，若立法院對行政院的不副署的決定有意見，立法院可以依照《憲法》，對行政院長提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。

卓榮泰表示，立法院這次再修正的《財劃法》，有其明顯違憲之處，首先，違反了憲法權力分立的原則，實質侵害行政權；第二，修法的過程，違反公開、透明與實質討論的原則，破壞民主程序；第三，若一旦施行，將對國家的發展造成無可回復的重大危害，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠。

卓榮泰說，依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終的判決，但是因為立法院修訂的《憲法訴訟法》，不合理的拉高憲法法庭門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了弭平憲政爭議的能力。

行政院長卓榮泰（中）率領行政院15日召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（劉偉宏攝）

卓榮泰提到，今天是總統依法公佈財劃法修正案的最後期限，身為行政院院長，必須捍衛民主憲政以及國家的發展，為了堅守三大民主憲政責任，他無法副署這項法案，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬。

卓榮泰指出，然而立法院的修法明顯違反《憲法》第59條、第70條的規範，不僅使得115年度就需要增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，也更侵犯了行政院施政決策及提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。

卓榮泰表示，事實上，本屆立法院在野黨團近1年半以來，不斷意圖擴張權力，從一開始「立法院職權行使法」的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲，但隨後《禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》、114年度中央政府總預算案以及《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》，以及今天的修正《財劃法》的再修正案每一項都一再涉及到違憲的疑慮。

卓榮泰直言，雖然屢次申請釋憲，憲法法庭又被迫失能，無法判決違憲，造成今天憲政的僵局，這已經等同於立法院既能制定預算，又能審定預算，失去了民主制衡的力量。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同就是球員兼裁判，行政院有必要的責任，捍衛憲法權力分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。

行政院長卓榮泰批評立法院屢次違憲。（劉偉宏攝）

卓榮泰強調，行政院有責任堅守國民主權及民主原則、依法行政，今年11月14日立法院再修正的《財劃法》，沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，而且115年度的預算已經經由行政院制定完備，8月就送到立法院審查，卻在程序當中要求行政院立刻要適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加的情形下，須全數舉債支應，舉債額度超過5600億，佔總預算歲出總額比率達到17.1%。

卓榮泰表示，這樣已經違反了公共債務法第5條第7項所定15%上限，等同就是要求行政院要違法編列預算，國家的主人是國民，違反民主程序，要求行政院違法進而破民主體制，這已經背離國民主權的精神，行政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政，絕對無法同意這樣的修法。

卓榮泰提到，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，行政院已經多次說明，立法院《財劃法》再修正不合理之處，而不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家的損害與政的政治責任將無以歸咎，國防、外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利撥補、勞健保等等的經費，若能被迫刪減，國家發展將因而停滯，「立法院負得起這樣的責任嗎？」

卓榮泰表示，修法後，各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變好，已經違反憲法意旨，這種劫貧濟富違背公益的事情，行政院也絕不容許發生，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行之後，將使公共利益遭受到無可回復的重大損失，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，因此無法副署、施行這樣的《財劃法》。

卓榮泰指出，立法院違憲擴權正義的法案不斷發生，他曾多次拜會立法院長韓國瑜跟立法院的各黨團，而且總統也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作往前走的這條道路。

卓榮泰重申，這個會期總質詢結束的那一天，他再次強調，共同的合作才是國人對我們最大的要求，他願意、也期待大家都能一起以國家為念，以每一位國人為念。卓榮泰表示，還是令人遺憾跟痛心《財劃法》的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的《財劃法》版本，也完全無法排入審查，到這個時候，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑。

行政院長卓榮泰表示，立法院有意見可以提不信任案。（劉偉宏攝）

卓榮泰進一步補充，基於憲法權力制衡的設計，若立法院對行政院的不副署的決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文第3條第2項第3款的規定，「這是憲法賦予立法院的權力，可以對行政院長提出不信任投票來制衡」，因此，行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為它可以受到立法院被憲法所賦予的不信任案來來做不同的表示。

卓榮泰指出，中華民國憲法既然賦予行政院院長副署之權，面對違憲違法的各種法律，以不副署來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任，因此，他在秉持忠於國家忠於憲法的至高信念跟絕對忠誠之下，今天稍早，完成了他不副署的權利，而且加註意見。

卓榮泰說，他加註的意見是，依憲法規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署，而在憲法上，行政院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序，惟立法院本次修正《財劃法》過程與內容，背離民主原則及權力分立，侵害行政院行政權，違憲重大且明顯，為維護《憲法》賦予行政院之預算編列權，並承擔施政責任決定，基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對《憲法》的忠誠。

