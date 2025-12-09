記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提出助理費除罪化修法，引發議論，話題持續延燒；資深媒體人黃智賢今（9）天晚間再批，讓這個合法貪污助理費通過的立委，真的以為，將來不會有報應？將來不會被以圖利自己的罪嫌偵辦嗎？將來你不管選什麼，人民真的會忘記你的罪惡？

怒轟國民黨立委！黃智賢：可以無法無天當皇帝？以為不會有報應。（圖／翻攝自YouTube-黃智賢夜問頻道）

助理不是立委的長工！黃智賢說，目前，助理費用直接由立院或議會，匯入助理帳戶，是最好的，也是唯一有正當性的制度。因為不會考驗人性，可以讓立委安心聘用助理。

助理費的每一塊錢，都是老百姓的血汗錢、是人民付的錢。所以，助理真正的老闆，是人民，不是立委或民代，所以叫做公費助理。如果立委要把助理改為立委自己私聘，那就該由立委自己出錢，我們人民就不該出任何一塊錢。

黃智賢說，你自己要當員外爺或地主婆，雇長工或丫鬟，是你們立委或民代的事。只要不是人民出錢，我們當然管不著。但既然助理費是公款，助理的工作，當然就是為人民服務，是公務性質；他們的尊嚴，來自他們是為人民的公共利益，共同利益而服務，他們不是立委或民代的丫鬟或長工。

黃智賢表示，「但你若要用到我人民的錢，我就要求必須直接匯入助理帳戶。並且，應該比照美國跟日本等先進國家，要完整公佈每個立委跟民代的每位助理，每人資歷，跟執行任務」。

因為助理是公費助理，所以，人民有權知道每個細節。我們有權要求你立委跟民代，公佈每個細節。我們有權要求，你花的每一塊錢，都要有單據核銷。

黃智賢也提到，另外，立委助理若是改為私聘，那你就不要跟立院拿助理證。你私聘的助理，不要踏入立法院，不要找官員要資訊、不要用立委名義發公文。

立委胡亂搞來的便當立委；企業別有用心幫忙付錢的助理；以及黑道或詐騙集團或阿貓阿狗給立委免費用的助理，不准拿助理證、不准進立法院。

黃智賢重批，讓這個合法貪污助理費通過的立委，真的以為，將來不會有報應？將來不會被以圖利自己的罪嫌偵辦嗎？將來你不管選什麼，人民真的會忘記你的罪惡？真的還會投你票？你真的有自信，可以無法無天，不擇手段當皇帝？

