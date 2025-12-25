怒轟大法官討好執政者 趙少康：賴總統跟憲法有仇嗎？

資深媒體人趙少康。 圖：林昀真/攝(資料照)

適逢今天(25日)是行憲紀念日，中廣前董事長趙少康重砲批評，五位大法官為討好賴清德總統，強行通過今年第1號憲法判決，讓行憲紀念日淪為巨大反諷，更酸：「賴總統是跟憲法有仇嗎？」

趙少康在臉書發文表示，今天是行憲紀念日，這也是自2001年改為「只紀念不放假」後，立法院修法恢復國定假日放假的第一年，趙少康表示他長期主張恢復行憲紀念日假期，並追溯當年陳水扁政府為增加228假日而取消行憲紀念日假期的往事，直指民進黨從過去到現在，從未真正將中華民國憲法當一回事。趙少康認為，雖然今年恢復了假期，但近期憲法法庭在五位大法官強行主導下做出的判決，讓今年的行憲紀念日成了一個巨大的制度反諷。

趙少康在臉書上貼文指出，大法官理應作為憲法的守護者與維護憲政秩序的防線，然而近期部分大法官的作為被質疑是為了官位與討好賴清德總統，公然帶頭違法、違憲，甚至扭曲了憲政精神，他更嚴厲批評，如果連憲政守護者都不按憲法辦事，就是對法治體系最直接的踐踏。

他更進一步將矛頭對準賴清德總統，重提賴總統在競選期間曾先後稱「中華民國是災難」與「中華民國憲法是災難」的言論，質疑賴總統正透過破壞憲政體制的行為，逐步實踐其競選政見，反問元首是否真的「跟憲法有仇」。

針對目前府院黨與國會的對立僵局，趙少康在貼文中表示，正是因為這部憲法的存在，才確立了中華民國五權分立的體制，讓國家得以在法治框架下享有民主與自由。他透過臉書公開向賴清德政府提出警告，呼籲執政者應適可而止，停止糟蹋國家根本大法。

趙少康強調，政府應放下政治鬥爭，回歸憲政正軌，否則頻繁地將政治議題交由憲法法庭判決以規避立法制衡，最終損害的是國家的法治根基，呼籲賴政府別再讓憲法成為政黨利益下的犧牲品。

