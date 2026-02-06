怒轟李貞秀進立院開先例 黃光芹狠嗆民眾黨：小心！別把信用卡刷爆了

黃光芹怒轟李貞秀進立院開惡例。（鏡報李智為）

民眾黨中配不分區立委李貞秀的國籍引起熱議，資深媒體人黃光芹今（6）日怒轟，「民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革。小心！別把信用卡刷爆了」。

「有關護航李貞秀的幾個邏輯錯誤」，黃光芹今天說，李貞秀依《國籍法》聲稱曾前往中國放棄中國籍而不可得，民眾黨卻拿《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同的車票、搭不同的列車，也猶如活在不同的兩個平行時空。李若真的前往中國申辦放棄國籍，則是在真實世界奔波，民眾黨全黨護一人，則是在秋海棠葉上跑馬。

廣告 廣告

黃光芹說，李貞秀依《國籍法》本有1年內舉證的空窗期，她卻為證就職前即得有申辦動作，而坦承無法放棄中國籍，坐實她有雙重國籍，理應依法遭到解職。李貞秀為在中國出生、長大，至今仍持有中國籍的中國人，在民眾黨高層俱在的記者會上表示，中華民國國民也是中國人，民眾黨默不作聲，是否代表接受？照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，也都是中國軍？

黃光芹表示，那些歪樓詭辯說賣台不一定持有中國籍，以及憑自由心證判定只要在台灣生活久了的中國籍人士，就可以當立委，則是視法律於無物，10年、20年、30年隨人說。

黃光芹提到，過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當了立委（吳敦義時代提名未列入安全名單），民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革，「小心！別把信用卡刷爆了」。

黃光芹還提到，大家在談事，凡那些鬼扯什麼私人恩怨、把程序「虛偽不實」竄改為指控他人「虛偽」的媒體，都是不肖媒體。

更多鏡週刊報導

中國2海警船又騷擾台灣！海巡一夜未眠 管碧玲怒轟：李貞秀要如何面對

快訊／WBC經典賽台灣隊30戰將出爐！ 完整名單一次看

今年最強寒流將來襲！ 專家曝4大特徵：10度以下區域持續擴大