怒轟美對台軍售「違反一中原則」 中國宣布制裁20家美軍工企業、10名高管

美國批准對台軍售，中國宣布對20家美軍工企業、10名高管進行制裁。（翻攝自中華民國空軍官網）

美國近期宣布對台軍售，中國外交部今（26）日表示，此舉已經違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，因此將對美國軍工相關企業及高階主管採取反制措施。

中國外交部稱，美國近日宣布向台灣大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，中方決定對下列美國軍工相關企業及高階主管採取反制措施：

企業公司

對諾斯羅普格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇裡州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力科技公司、潛航科技公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智慧公司等20家後附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國內的組織合作。

高階主管

對帕爾默·盧基（安杜里爾公司創辦人）、約翰·坎蒂倫（L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官）、邁克爾·卡諾維爾（先進聲學概念有限責任公司總裁兼執行長）、約翰·庫默（VSE公司總裁兼拓樸公司）首席執行長（Golman）首席執行長（安理爾曼兼首席執行長兼總執行長執行長）、阿迪亞·德瓦拉孔達（迪德羅恩公司執行長）、安·伍德（高點航空技術公司總裁）、傑伊·霍夫利奇（偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官）等10名後附《反制清單》列明的企業高階主管，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

