怒轟財劃法攻防！台派學者猜賴政府要自爆：盤算2026大敗「棄守台南、高雄」

立法院日前三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法（財劃法）》部分條文修正案，引起綠營不滿，行政院長卓榮泰痛批「問題比之前更多」的同時，揚言將全面迎戰；時常針對社會議題發表看法的成大電機系教授李忠憲指出，綠營的財劃法攻防無疑是讓藍白更有利於動員，嘲諷賴清德政府「可能想讓2026大敗」。

李忠憲透過臉書發文坦言，這波財劃法的攻防，自己完全看不懂卓榮泰、賴清德在做什麼，從罷免前的順著藍白、普發現金，到罷免失敗後，被藍白財劃法重擊才揚言反擊；李忠憲引述媒體人周玉蔻的發言表示，在備戰2026大選前夕，在這種議題撕破臉，就跟當初普發一萬的情況一樣，都是有利於對方（藍白）動員、不利於自己投票。

「我是覺得錢的問題沒什麼人搞得清楚，給中央跟給地方對一般人民有差嗎？」李忠憲揶揄，民進黨可能在盤算2026大敗，連高雄、台南等綠營票倉都棄守，以置死地而後生的覺悟，試試看能不能扭轉劣勢，讓人民因為害怕而在2028把票投給民進黨。

另外李忠憲也提到，民進黨之所以沒有將憲政危機視為危機，就是因為在綠營心目中，「政治衝突」比憲政衝突更可怕，導致立法權毀掉了司法權，行政權卻仍一無所知。李忠憲感嘆，台灣已經死了3分之2，「立法、行政、司法的三分之二」。

