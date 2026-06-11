怒轟軍國主義死灰復燃！陸外交部狠批：日方「摘下和平面具」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中方與巴基斯坦日前發表聯合聲明，提及反對軍國主義復活，日本政府回應稱日方堅持「專守防衛」原則，作為和平國家的發展道路從未改變，大陸外交部今（11日）強硬反擊，直指日本正加速擴軍備戰，並抨擊日方「摘下和平國家面具」。

大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝《網易》）

抨擊日方「摘下和平國家面具」

大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，針對中方和巴基斯坦曾於5月下旬發表的聯合聲明，提及反對軍國主義捲土重來，日本政府則回應稱，日方堅守「專守防衛」方針，作為和平國家的發展道路並未改變，中方對此有何評論。

廣告 廣告

大陸外交部發言人林劍表示，「反對軍國主義是國際社會不容撼動的共同意志」，他砲轟，「日本嘴上喊著和平防衛，行動上卻朝著再軍事化狂飆突進，持續大幅擴充軍費，放寬殺傷性武器出口，推進部署中遠程導彈，擴充進攻性軍事力量，囤積大量敏感核材料，推動修改和平憲法，實際上已經自己摘下了所謂和平國家的面具。」林劍語氣強硬指，「國際社會應對此高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。」

更多中天新聞網報導

台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展

晶片恐被禁！台積電遭控侵權公司回應了

台積電遭控侵權！最嚴重晶片恐禁入美國