怒轟館長「牆頭草」！傳要求中國給10億下架民進黨 小粉紅打臉：你不值

「館長」陳之漢近日頻繁前往中國各處，並大談兩岸議題，認為兩岸關係「勢必走向統一」。不過卻傳出有中國網友爆料，陳之漢向中國開口要求10億元，並運用此資金幫民眾黨辦媒體、下架民進黨；認為他是「牆頭草」，怒轟：你沒這個價。而民進黨團幹事長鍾佳濱今（26）日也對此表示，希望館長注意言行和法律責任。

陳之漢遭中國網友爆料，向中國開口要求10億元，並運用此資金幫民眾黨辦媒體、下架民進黨。（圖／翻攝館長YT）

館長在本月18日再度前往中國澳門，返台後在直播中透露，其所經營的健身房有機會跨海到中國發展，他在直播中還原對話細節，透露投資者不僅稱他是「民族英雄」，更坦言「真的賺錢了，我給你一半，沒賺錢算我的。」不過卻有傳聞透露，館長其實是向中國開口要求10億元，計畫將此資金帶回台灣幫民眾黨辦媒體、下架民進黨；但中國網友質疑，認為館長是「牆頭草」，10億元的公司他無法控管，直批館長「不值這個價」，讓館長再度跳腳，開直播怒罵中國網友。

民進黨團幹事長鍾佳濱也對此發表看法，認為民眾皆有受到憲法保障的言論自由，以及各項主張的權力，但前提是必須遵守法治；他認為館長向境外敵對勢力籌募款項，藉此從事國內政治活動，恐已違反法律。鍾佳濱強調，「請相關人士在做這樣的發言主張時，要注意自己的法律責任。」



