怒領不到錢女子情緒失控持菜刀揮舞 埔里警方即時安撫化解危機

副分局長謝耀賢表示，這名女性民眾因帳戶已銷戶而無法成功提款，一時情緒激動將菜刀拿在手中欲自傷。（圖：埔里分局提供）

南投縣埔里鎮一家銀行今（30）日下午1點傳出一名婦女持刀，埔里警分局指出，這名女子前往提款，因帳戶已銷戶無法提款，一時情緒激動，從隨身斜背包中取出菜刀欲自傷，所幸銀行人員機警報案，警方即時趕抵現場安撫處理，成功化解危機。

埔里分局副分局長謝耀賢表示，這名女性民眾前往合作金庫欲提款4000元，因其帳戶已銷戶而無法成功提領。一時情緒激動，將隨身斜背包內的菜刀拿在手中欲自傷，合作金庫襄理見狀，立即通報警方前往處理。

廣告 廣告

謝耀賢說，員警獲報後迅速到達現場，與李女進行溝通，待其情緒較為平穩，將菜刀放回斜背包內後，警方隨即管束李女行動，並當場查扣菜刀，隨後帶返派出所調查，並通知李女家屬到場協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送偵辦。

埔里分局呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，切勿因情緒失控而有危及自身或他人安全的行為。警方對於任何危害社會秩序的行為，將依法嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。（張文祿報導）

◆珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線 或 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980