怒飆女警「去喝農藥╳╳╳！」 屏東縣警局隊長下場曝光

屏東縣警局傳出某隊長疑似對女警職場霸凌與性騷擾。（圖：溫蘭魁攝）

屏東縣警局傳出一名隊長疑似對女同事霸凌和性騷擾，甚至曾經叫女同事「去喝農藥死一死」；對此，屏東縣警局今天（25日）表示，已經將這名隊長調離現職，並展開調查，強調絕不容忍類似行為發生。（溫蘭魁報導）

屏東縣警局日前才傳出有男警偷拍女警上廁所，如今又傳出有女警疑似遭到長官霸凌和性騷擾。

根據了解，這名女警曾經因為工作跟隊長討論，兩人疑似意見不同，隊長竟跟她說「乾脆去喝農藥死一死算了」，還接著嗆說，「要是喝不死，就要去辦那家農藥行」，誇張的言詞讓其他同事聽到都相當傻眼。

除了職場霸凌，也傳出這名隊長疑似言語性騷擾，女警決定不再容忍。

屏東縣警局副局長賴吉雄表示，已將這名隊長調離原單位，並展開調查。（圖：屏東縣警局提供）

對此，屏東縣警局副局長賴吉雄25日表示，對於這名隊長遭檢舉從今年（114年）4月起疑似涉及性騷擾和霸凌情事，已展開調查並做出處置：「本局高度重視並秉持零容忍的立場，第一時間已調整涉案人的服務單位，並立即啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會之調查程序，絕不容許有類似行為發生。」

縣警局強調，對於本案將從嚴查辦、依法究責。

