即時中心／顏一軒、李美妍報導

中國官媒《新華社》報導稱，中國國家主席習近平昨（24）日晚間在與美國總統川普通話時聲稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今（25）日回應，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

今早8時49分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，《新華社》報導，習近平在與川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，請問院長看法？對此，卓榮泰指出，行政院都注意到這種國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

他強調，「台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因」。

原文出處：快新聞／怒駁習近平「回歸論」 卓榮泰重申：2300萬人無此選項

